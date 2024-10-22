"ليس بيراميدز بقرار مباشر".. شوبير يكشف الموقف حال انسحاب الزمالك من السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن الموقف الحالي لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد أزمة ثلاثي فريقه بالإمارات على هامش المشاركة ببطولة السوبر المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء:"أتمنى أن تنتهي أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات على خير بإذن الله.. كل المؤشرات تؤكد مشاركة الزمالك في المبارة بشكل عادي يوم الخميس المقبل ومع ذلك علمت أنه في حالة صدور قرار بالانسحاب ستتجه النيه لإجراء قرعة بين بيراميدز وسيراميكا لاختيار الفريق الذي يلاقي الأهلي في النهائي".

السلطات الإماراتية، كان قد قررت في وقت سابق من اليوم تحويل ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي و مدير الكرة عبدالواحد السيد إلى المحاكمة العاجلة؛ بتهمة تعديهم على أحد رجال الأمن في مباراة بيراميدز الماضية.

وأشار مصدر مُطلع في تصريح خاص لمصراوي إلى أن يوم غد الأربعاء ستكون أولى جلسات الحكم، على ثلاثي الزمالك.

يذكر أن السلطات الإماراتية، تحتجز ثلاثي الزمالك منذ أمس؛ لعرضهم على النيابة بتهمة التعدي على فرد أمن خلال مواجهة بيراميدز الماضية بملعب آل نهيان.

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