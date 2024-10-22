شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تدريب الزمالك اليوم قبل مواجهة الأهلى بنهائى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم بالإمارات في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى بنهائى السوبر المحلى المقرر له بعد غد الخميس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم في السابعة مساء ، على أن يكون التدريب الختامي غدا ، وكان جوميز اكتفى أمس بالتدريبات في الجيم، على أن يستأنف تدريباته اليوم وغدا الأربعاء في التدريب الختامي قبل المباراة بـ 24 ساعة.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى مساء الخميس المقبل في نهائي السوبر باللقاء الذى يقام بإستاد محمد بن زايد بالامارات، حيث صعد الزمالك على حساب بيراميدز فى نصف النهائى بركلات الترجيح 3-4، بينما صعد الاهلى على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

