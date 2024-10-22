شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمباراة الأهلى في نهائى السوبر المصري بالإمارات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بـ نادى الزمالك بكل قوته للمواجهة المُرتقبة في نهائي السوبر المصري بعد 48 ساعة بالإمارات ، مساء الخميس بعدما أغلق ملف مباراة بيراميدز بإيجابياتها وسلبياتها.

ونستعرض في التقرير التالي، أهم المعلومات الخاصة باستعدادات الزمالك بـ التفاصيل:

ج: يلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة من مساء بعد غد ، الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة السوبر المصري.

ج:فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح والأهلي فاز على سيراميكا بهدفين لهدف ، في الدور نصف النهائي للبطولة المقامة حالياً بالإمارات.

ج:عقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الجماعى ، في إطار الإستعداد لمباراة الأهلى فى نهائي السوبر المحلى .

وطلب جوميز من اللاعبين التركيز في السوبر المحلى ونسيان السوبر الأفريقي لأنها بطولة وانتهت ولن يكتفى بها الفريق، بل عليهم التركيز في الملعب فقط دون الانشغال بأمور أخرى .

وقال المدير الفني أن اللاعبين عليهم بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير البيضاء لحصد أكبر عدد من البطولات وعدم الاكتفاء بالسوبر.

ج:مازال الغموض يسيطر على مصير مشاركة عمر جابر لاعب الفريق الأول بالزمالك، مع فريقه في مباراة الاهلى، بسبب الإصابة التي يعانى منها التي تسببت في غيابه عن مواجهة بيراميدز في نصف نهائي البطولة.

ووضع جوميز حلول بديلة للمباراة، في حال مشاركة عمر جابر وجاهزيته سيتم الاعتماد على محمد شحاتة في خط الوسط بدلا من زياد كمال لعدم قناعة جوميز بمستواه وهو ما ظهر في مباراة بيراميدز الماضية.

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول بنادى الزمالك على إعادة محمد شحاتة إلى مركز خط الوسط، في المباراة المقبلة أمام الأهلى المقرر لها بعد غد الخميس، فى نهائى السوبر المحلى.

كان جوميز قد استعان بمحمد شحاتة في خط الدفاع بجانب المثلوثى وحسام عبد المجيد، ومحمود بنتايك، في المباراة السابقة أمام بيراميدز في نصف النهائي، نظرا لغياب عمر جابر للإصابة.

ويأتي الاعتماد على شحاتة في خط الوسط نظرا لغياب دونجا عن المباراة النهائية ، ليلعب شحاتة بجانب ناصر ماهر وعبد الله السعيد أمام الاهلى.