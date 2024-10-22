وصف عبدالواحد بالبلطجي وهاجم لبيب.. مرتضى منصور يعتذر عن تجاوزات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اعتذاره لدولة الإمارات، وشعبها، على تجاوزات بعض لاعبي الزمالك خلال مواجهة بيراميدز الماضية في السوبر المصري.

وفي منشور كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقدم مرتضى "بكل حزن وأسى" باعتذار لـ"سمو الشيخ محمد بن زايد حاكم دولة الامارات الشقيقة المحترمة، وسمو الشيخ وزير الداخلية، والشعب الإماراتي المتحضر المحب لمصر وشعبها".

وقال إنه يعتذر لهم جميعا "عما بدر من المدعو عبد الواحد السيد الذي عينته مديرا للكرة وليس بلطجي يعتدي على من يستضيف أبناءنا في دولة الإمارات ومعه بعض اللاعبين الذين نسيوا أنهم ضيوف في دولة استقبلتهم بكل ترحاب".

وهاجم مرتضى لجنة الزمالك، وقال إنها أساءت للنادي العظيم، وانتقد أعضاءها قائلا: "سافروا إلى الدولة الشقيقة منذ أسبوع يستمتعون بخيرها وفي النهاية يعتدون على أحد أبنائها في مشهد همجي أساء لوطني مصر قبل أن يسيء للنادي العريق".

كما هاجم مرتضى، رئيس الزمالك الحالي حسنين لبيب، وقال إنه "بدلا من أن يتقدم وكل أعضاء اللجنة باعتذار واضح لدولة الإمارات وللقانون، خرج علينا من يدعي أن الزمالك سينسحب من البطولة إذا لم يتم خرق القانون الإماراتي".

ورأى الرئيس السابق لنادي الزمالك أن لجنة الأبيض "كان من المفروض أن تقوم بترحيل اللاعبين و... عبد الواحد فورا إلى مصر وإيقافهم إلى أجل غير مسمى وتوقيع أقصى العقوبات عليهم".

واختتم مرتضى حديثه قائلا: "الرجاء قبول اعتذاري كمصري وكزملكاوي وكرئيس تاريخي للقلعة البيضاء لدولة الإمارات المتحدة ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ الذي نظمت الهيئة التي يترأسها هذه البطولة معذرة للشعب السعودي الشقيق، ولن تفسد علاقة مصر الوثيقة والتاريخية بالبلدين الشقيقين تصرفات همجية عبثية من بعض المسؤولين غير المسؤولين الذين أساءوا لمصر العظيمة".

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