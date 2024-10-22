الغندور ينهي الجدل بشأن انسحاب الزمالك من السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نهى الإعلامي خالد الغندور، الجدل بشأن انسحاب نادي الزمالك من نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي التي تقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتشهد الساعات الحالية حالة من التوتر داخل فريق الزمالك، بعدما قررت السلطات الإماراتية احتجاز الثلاثي، عبدالواحد السيد مدير الكرة ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لحين عرضهم على النيابة اليوم للفصل في شكوى تعديهم على أحد رجال الأمن بملعب آل نهيان عقب مواجهة بيراميدز الماضية.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي، كشف عن بحث الزمالك الانسحاب من بطولة السوبر وهناك اجتماعات لمجلس الإدارة هناك في الإمارات، في ظل الأزمات التي يواجهها الأبيض.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "قولا واحدا الزمالك لن ينسحب و سيلعب نهائي السوبر أمام الاهلي".