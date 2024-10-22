الامارات | الزمالك يطلب صافرة إماراتية لنهائي السوبر أمام الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب نادي الزمالك من لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم المصري، إسناد تحكيم المباراة النهائية لبطولة السوبر أمام غريمه التقليدي الأهلي، الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إلى طاقم حكام أجنبي، واستبعاد فكرة تعيين الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة اللقاء.

وقال مسؤول في مجلس إدارة نادي الزمالك لـ«الإمارات اليوم» إن ناديه خاطب مسؤولين في رابطة المحترفين واتحاد الكرة ولجنة الحكام بشأن العدول عن فكرة تعيين طاقم تحكيم مصري للمباراة، نظراً للحساسية الشديدة التي ستصاحبها، والتخوف من عدم قدرة الصافرة المصرية على ضبط المواجهة بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة بين الجانبين، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الزمالك اقترح في حالة صعوبة الاتفاق على جلب طاقم حكام أجنبي أن يتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم إماراتي، خصوصاً أن التحكيم الإماراتي يتمتع بسمعة طيبة، سواء على المستوى القاري أو العربي، ونحن لانزال في انتظار رد المسؤولين على مطالبنا».

وكانت مباراتا الدور نصف النهائي بين الزمالك وبيراميدز التي انتهت زملكاوية بالركلات 4-3 (الوقت الأصلي 1-1)، والأهلي مع سيراميكا كليوبترا التي فاز فيها الأول 2-1، قد شهدتا جدلاً تحكيمياً، في وقت أكد فيه الخبير التحكيمي المصري، والحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن «بيراميدز وسيراميكا قد ظُلما تحكيمياً».

وقال جريشة في تصريحات تلفزيونية: إن «الحكم محمد معروف، تغاضى عن طرد مدافع الزمالك المغربي محمود بنتايك، بعد أن تعمد عرقلة مهاجم بيراميدز، وهو في طريقه لتسجيل هدف، واحتسبها ضربة جزاء، وأشهر له البطاقة الصفراء، رغم أن القانون يجزم بضرورة طرد اللاعب في تلك الحالة».

وأضاف: «لو عدنا إلى أصل اللعبة التي سجل منها الزمالك هدف التعادل، فسنجد أن مساعد الحكم أشار برمية جانبية لمصلحة الزمالك، رغم أن أصل اللعبة لمصلحة بيراميدز».

وأوضح أن «الهدف الذي سجله بيراميدز في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع لم يكن هدفاً شرعياً، ويجب الإشادة بتدخل تقنية (الفار)، لوجود حالة تسلل على اللاعب الذي سجل الهدف يوسف أوباما».

وعن الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي وسيراميكا، قال جريشة: «الحكم أحمد الغندور، لم يُشهر البطاقة الصفراء الثانية للاعب الأهلي أكرم توفيق بعد تعمده لمس الكرة من أجل تعطيل اللعب، وبالتالي كان هناك ضرر وقع على سيراميكا، واستفاد منه الأهلي».

من جهته، اعترض المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هاني سعيد على القرارات التحكيمية، وقال: إن «الهدف الذي سجله يوسف أوباما سليم 100%». وقال خلال مقابلة مع قناة أبوظبي الرياضية: «لدينا لقطات موجودة بحوزتنا تُثبت أن الوضعية التي كان يتواجد فيها لاعب بيراميدز سليمة، ولا توجد شبهة تسلل».

تغريم كهربا.. واستبعاده من معسكر الأهلي في أبوظبي

قرر المدير الرياضي في نادي الأهلي، محمد رمضان استبعاد المهاجم محمود عبدالمنعم «كهربا» من معسكر الفريق في أبوظبي، وعودته إلى القاهرة على خلفية عدم التزامه بحسب ما ورد في البيان الرسمي الذي صدر عن الأهلي صباح أمس. وقرر الأهلي تغريم اللاعب مليون جنيه عقوبة مالية بعد تصرفاته في حق الجهاز الفني.

وأكد مصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن «كهربا اعترض خلال المباراة على قرارات المدرب السويسري مارسيل كولر، لعدم إشراكه في مباراة سيراميكا، واستمر اعتراضه داخل غرفة تبديل الملابس بعد المباراة، رغم محاولات عدد من زملائه تهدئته، ما دفع المدير الرياضي لاتخاذ العقوبة الصادرة في حق اللاعب».

. تخوف زملكاوي من عدم قدرة الصافرة المصرية على ضبط المواجهة الكبيرة.