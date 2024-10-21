الامارات | «المكحولي 40» يظفر بسباق دبي للقوارب الشراعية 43 قدماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز القارب «المكحولي 40» لمالكه النوخذة محمد السويدي بسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

شارك في السباق 70 قارباً، أبحرت بعد رفع العلم الأخضر قاصدة خط النهاية، قبالة فندق برج العرب لمسافة زادت على 15 ميلاً بحرياً.

وتقدم «المكحولي 40» على وصيف السباق القارب «غازي 103» لمالكه النوخذة أحمد الرميثي، في حين حلَّ في المركز الثالث القارب «زيوريخ 156» لمالكه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي.

وعقب نهاية السباق، قام عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، يرافقه مشرف السباق محمد المري، والعقيد علي النقبي من مركز شرطة الموانئ بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

نتائج الجولة الختامية

1- «المكحولي 40» - النوخذة محمد السويدي.

2- «غازي 103» - النوخذة أحمد الرميثي.

3- «زيوريخ 156» - النوخذة خليفة المزروعي.