ميدو يكشف حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة إلقاء القبض على ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نبيل عماد دونجا، محمد صبحي ومصطفى شلبي.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X"، تويتر سابثاً: "كنت موجود مع الفريق بعد المباراة، داخل غرفة خلع الملابس، جميع لاعبو الزمالك غادروا الملعب مع أتوبيس الفريق".

وأضاف: "لا صحة لأي أخبار عن احتجاز أي من لاعبي الزمالك، لدى السلطات الإماراتية".

واختتم: "كفاية إشاعات".

وكان ثلاثي نادي الزمالك، محمد صبحي ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، دخلوا في مشادة مع أحد منظمي المباراة، عقب نهاية اللقاء.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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