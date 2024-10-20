رالي وسط أوروبا: فوز تاناك يؤجل حسم اللقب إلى الجولة الاخيرة

الرياص - اسماء السيد - باسو : أبقى سائق هيونداي الإستوني أوت تاناك آماله باحراز لقب بطولة العالم للراليات للمرة الثانية في مسيرته قائمة باحرازه المركز الأول في رالي وسط أوروبا الاحد، ليؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة في اليابان خلال الشهر المقبل.

وحافظ البلجيكي تييري نوفيل صاحب المركز الثالث على صدارة ترتيب السائقين فيما تقلّص الفارق بينه وبين زميله تاناك بطل العالم 2019، إلى 25 نقطة.

وكان نوفيل (36 عاما) الذي حلّ وصيفا للبطل في 5 مناسبات يأمل في حسم اللقب لصالحه في الجولة الثانية عشرة ما قبل الاخيرة التي استضافتها تشيكيا وألمانيا والنمسا، إلّا انه اكتفى بالمركز الثالث متأخرا بفارق 39.8 ثانية عن تاناك الذي حقق وقتا 2:37:34.6 ساعتين، فيما وصل خلف الاخير سائق تويوتا الويلزي إلفين إيفانز بفارق 7 ثوان.

وحقق تاناك الذي استفاد من الحوادث التي اعترضت نوفيل والفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) فوزه الثاني هذا الموسم بعد رالي ساردينيا في حزيران/يونيو الماضي، رافعا رصيده في المركز الثاني إلى 200 نقطة مقابل 225 لنوفيل.

قال تاناك "دعونا نرى (اللقب). لقد حرصنا على أن تكون المرحلة نظيفة (بعد حادث أوجييه) وأن نحصد النقاط".

واحتاج نوفيل قبل انطلاق هذه الجولة إلى نقطتين أكثر من زميله الإستوني ليحرز باكورة ألقابه، إلا انه فشل في تحقيق هدفه بعدما تخلى عن صدارة الرالي السبت اثر تعرضه لحادثين.

وارتكب البلجيكي الذي كان في الصدارة مع نهاية المرحلة العاشرة السبت، خطأين فادحين في المرحلة الـ 11 وخسر أكثر من 30 ثانية، ليتراجع إلى المركز الرابع قبل ان يعود للثالث بانسحاب أوجييه.

قال البلجيكي "كانت ملاحظات الطريق سريعة جدا، على مسارات جافة ربما كان من الممكن أن تكون الامور أفضل، ولكن هنا لم تسر كذلك لان المنعطف كان زلقا بعض الشيء".

وأقرّ نوفيل "من الواضح أنها خيبة أمل. أردنا أن نحصد اللقب هذا الأسبوع، ولكن ليس بأي ثمن. بالنسبة لليابان، لدينا تقدم مريح. أود أن أشكر فريقي وأعتذر عن الخطأ، ولكن حتى أبطال العالم يرتكبون الأخطاء!".

ولم تكن حال أوجييه، بطل العالم سبع مرات، أفضل اذ خسر بدوره رهان الفوز بهذه الجولة بعدما تعرض لحادث في المرحلة الـ 17 ما قبل الاخيرة الاحد عقب تخليه عن المركز الاول صباحا اثر انزلاق سيارته عن المسار عند احد المنعطفات بفارق 1.5 ثانية عن تاناك.

ارتكب الفرنسي خطأ وانتهى به الأمر خارج المسار، ما أدى الى تضرر سيارته ليعلن انسحابه ويخسر فرصة الاستفادة من النقاط الـ 18 التي سجلها مساء السبت، ويضعف آمال فريقه تويوتا في احراز بطولة الصانعين بعدما بات يتأخر بفارق 21 نقطة عن هيونداي المتصدر (521 مقابل 500).

ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1. الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 2:37:34.6 ساعتان

2. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 7 ثوان

3. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 39.8 ثانية

4. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 1:21 دقيقة

5. اللوكسمبورغي غريغوار مونستر (فورد) بفارق 3:41.4 د.

ترتيب بطولة السائقين:

1. البلجيكي تييري نوفيل 225 نقطة

2. الاستوني اوت تاناك 200

3. الويلزي إلفين إيفانز 185

4. الفرنسي سيباستيان أوجييه 166

5. الفرنسي أدريان فورمو 146

ترتيب بطولة الصانعين:

1. هيونداي 521 نقطة

2. تويوتا 500