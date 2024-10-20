شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الدور التمهيدي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم فجر اليوم، الأحد، منافسات الدور التمهيدي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 19 إلى 27 أكتوبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 10 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، يوسف ابراهيم، كريم عبد الجواد، مازن هشام، محمد الشربيني، طارق مؤمن، علي أبو العينين، فارس الدسوقي، مصطفى عسل.

و9 لاعبات بمنافسات السيدات وهن: نور الشربيني، أمينة عرفي، روان العربي، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، هنا رمضان، ملك خفاجي، سنا إبراهيم، نوران جوهر.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني والنيوزلندى بول كول، لقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش عن النسخة الأخيرة.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

كما تقدمت فريدة محمد مركزين لتحتل التصنيف الـ 15 بعد تتويجها مؤخراً ببطولة اسكواش كلاسيك المفتوحة التى أقيمت بأمريكا.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.