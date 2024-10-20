شكرا لقرائتكم خبر عن كاستيلو: تتويج فريق يد الأهلى باللقب الأفريقى جاء عن جدارة واستحقاق والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر خالد كاستيلو، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن لقب كأس السوبر الذي حققه الفريق على حساب فلاورز البنيني يمثل نقطة مضيئة في بداية الموسم الجاري.

وأكد كاستيلو أن لاعبي الأهلي تعاهدوا قبل ‏مباراة فلاورز على الفوز باللقب الإفريقي، وأن الجميع كانوا عند ‏حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية، ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن ‏جدارة.‏

وتابع: الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز على فلاورز والتتويج باللقب الأفريقي، ولكن أمامنا بطولات مقبلة، في الدوري المحلي والسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس بعد حصولنا على المركز الثالث في بطولة العالم الشهر الماضي بعد الفوز على فريق برشلونة.