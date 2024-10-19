بطولة ألمانيا: لايبزيغ يواصل بدايته الجيدة وينفرد بالصدارة موقتا

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل لايبزيغ انطلاقته الجيدة هذا الموسم وانفرد مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه ماينتس 2 0 السبت في المرحلة السابعة.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين عبر لاعب وسطه الدولي الهولندي تشافي سيمونز (20) والمدافع الدولي المجري ويلي أوربان (37).

واستعد لايبزيغ على أكمل وجه لاستضافة ليفربول الإنكليزي الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهو الفوز الثالث تواليا للايبزيغ والخامس في سبع مباريات لم يتذوق فيها طعم الخسارة حتى الآن في البوندسليغا فرفع رصيده الى 17 نقطة وفض شراكة الصدارة مؤقتا مع بايرن ميونيخ الذي يستضيف شتوتغارت لاحقا في قمة المرحلة.

وارتقى فرايبورغ الى المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف للإيطالي فينتشنزو غريفو (34) والنمسوي فيليب لينهارت (37) وكريستيان غونتر (45+1) مقابل هدف لفيليب تييرتس (65).

ورفع فرايبورغ رصيده الى 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن حامل اللقب الذي صعد الى المركز الرابع بقلبه الطاولة على ضيفه أينتراخت فرانكفورت وتغلب عليه 2 1.

وحصل باير ليفركوزن على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما احتسبت له ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة اثر عرقلة المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي داخل المنطقة من لاعب الوسط الفرنسي جونيور دينا إيبيمبي لكن المهاجم الدولي النيجيري فيكتور بونيفايس أهدرها.

بدوره، حصل أينتراخت فرانكفورت على ركلة جزاء اقتنصها الدولي المصري عمر مرموش بعد عرقلته من لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش فانبرى لها بنفسه بنجاح (16) رافعا رصيده الى تسعة أهداف في صدارة لائحة الهدافين.

وعوَّض أندريش خطأه بإدراكه التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من المهاجم الفرنسي مارتان تيرييه، وحرمه القائم الايسر من التعزيز مطلع الشوط الثاني بإبعاده تسديدته من حافة المنطقة (63).

وحذا بونيفايس حذو أندريش وعوَّض إهداره لركلة الجزاء المبكرة بمنحه التقدم لفريقه عندما استغل تمريرة عرضية من البديل فلوريان فيرتس أبعدها كيفن تراب برعونة بقدمه فتابعها برأسه داخل المرمى الخالي (72).

وهو الهدف الخامس لبونيفايس هذا الموسم.

وارتكب حارس مرمى ليفركوزن خطأ فادحا كاد يكلف فريقه هدف التعادل عندما خرج من عرينه لإبعاد كرة لكنه سدده في قطب دفاعه الدولي جوناثان تاه وتهيأت أمام المهاجم الفرنسي أوغو إيكيتيكي والمرمى مشرع أمامه فحاول متابعتها برأسه لكنه لعبها ضعيفة فتدخل تاه في توقيت مناسب وأبعدها قبل أن يشتتها المدافع البوركينابي إدمون تابسوبا (90+1).

وأنقذ تراب مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة زاحفة لفريتس من داخل المنطقة الى ركنية (90+4).

ورفع باير ليفركوزن الذي سيحل ضيفا على بريست الفرنسي الاربعاء في الجولة الثالثة للمسابقة القارية العريقة، رصيده الى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أينتراخت فرانكفورت الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وتغلب هوفنهايم على ضيفه بوخوم بثلاثة أهداف للدولي الكرواتي أندري كراماريتش (11) وماريوش بوتلر (65) والبوسني هاريس تاباكوفيتش (90+3) مقابل هدف للكوستاريكي كريستيان غامبوا (76).

وأهدر لوكاس داشنر ركلة جزاء لأوغسبورغ في الدقيقة 88.

كما فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على هايدنهايم بثلاثة أهداف للياباني كو إيتاكورا (22) وتيم كلينديينست (62 و75 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للبرازيلي ليو سيينزا (12) ومارفين بيايرينغر (80 من ركلة جزاء).