الامارات | 200 لاعب يشاركون في كأس الإمارات للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف أكمل الاستعدادات كافة لتنظيم بطولة كأس الإمارات 2024، في نسختها الأولى التي ستنطلق خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري بنادي العين للفروسية والرماية والغولف.

ويشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب من أفضل لاعبي الغولف الهواة، من اتحادات الغولف في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والعالم العربي من 30 دولة.

وأشار في بيان صحافي إلى أن هذا الحدث الكبير سيتضمن ثلاث بطولات مختلفة، هي فئة النخبة، والفئة الوطنية، وبطولة الصقور الصاعدة.