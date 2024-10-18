"بينهم رونالدو ونيمار".. نجوم كرة قدم تم اتهامهم بالاغتصاب قبل كيليان مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني لأزمة، خلال الأيام الماضية، بعدما تم توجهت له تهمة الاغتصاب من قبل السلطات السويدية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن كليان مبابي غادر مدريد يوم 9 أكتوبر، ووصل إلى ستوكهولم السويدية، على متن طائرة خاصة، واستمر بها لمدة ثلاثة أيام، قضاهم في الفندق والملاهي الليلية.

وأعادت أزمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني إلى الأذهان، أبرز لاعبي كرة القدم الذين تعرضوا إلى أزمات مشابهة لأزمة اللاعب الفرنسي.

بنجامين ميندي

وتعرض بنجامين ميندي لأزمة مشابهة لأزمة النجم الفرنسي كليان مبابي، بعد أن تم اعتقاله لمدة وصلت إلى أكثر من عام، بسبب توجيه عدد من تهم الاغتصاب إليه، خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى أغسطس 2021 قبل أن يتم تبرئة اللاعب.

وتعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصدمة كبيرة في عام 2018، حينما تم اتهامه في عام 2018 من قبل عارضة الأزياء كاترين مايورغا، باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس الأمريكية في عام 2009، إلا أن النجم البرتغالي هذا الأمر.

وقامت عارضة الأزياء، بالاعتراف بأن محامي رونالدو تواصل معها في عام 2010، واتفق على منحها مبلغ 375 ألف دولار، مما أدى إلى إغلاق القضية وتبرئة النجم البرتغالي.

روبينهو

وفي عام 2017 تم الحكم على النجم البرازيلي روبينهو، من قبل محكمة إيطالية بالحبس لمدة 7 سنوات، بتهمة ااغتصاب الجماعي لإمراءة في ملهى ليلي بمدينة ميلانو الإيطالية، في عام 2013، خلال تواجده مع فريق ميلان الإيطالي.

نيمار دا سيلفا

ولم تخلو قائمة اللاعبين الذين تم إتهامهم بالاغتصاب، من النجم البرازيلي نيمار، الذي تم اتهامه من قبل عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترنيدادين باعتداء النجم البرازيلي عليها، في أحد الفنادق في فرنسا، في شهر مايو 2025، قبل أن تقرر القاضية آنا بولا فييرا دي مورايش في ولاية ساوباولو البرازيلية، إغلاق قضية الاغتصاب في حق النجم البرازيلي بتوصية من النيابة، لعدم وجود أدلة بالقدر الكافي.

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