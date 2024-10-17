الامارات | فتح باب التسجيل لماراثون دبي.. وتوقعات بجذب 20 ألف عدّاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثّفت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ24 من الحدث المقرر في 12 يناير 2025، بالتعاون مع مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، بدعم مجلس دبي الرياضي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل أمام العدائين من مختلف دول العالم للمشاركة في السباق على الموقع الرسمي للسباق، ويتضمن السباق ثلاث فئات، فئة المبتدئين والعائلات لمسافة أربعة كيلومترات، وفئة الهواة لمسافة 10 كيلومترات، وفئة الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسيتم الإعلان عن مسارات السباق كافة لاحقاً.

وأكدت اللجنة المنظمة أن عدد المشاركين المتوقع هذا العام سيصل إلى 20 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يواصل ماراثون دبي ترسيخ مكانته على أجندة سباقات الجري الدولية منذ ما يقرب من ربع قرن، وتقديم مواهب جديدة باستمرار إلى مجتمع الماراثون، ونعمل عن كثب مع اللجنة المنظمة للتخطيط للنسخة المقبلة من ماراثون دبي، ونأمل أن نرى المزيد من العدائين النخبة يجتمعون على خط البداية، إضافة إلى العديد من الزوار الدوليين الذين يسافرون للمشاركة من جميع أنحاء العالم، ويسعدنا التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة لإنجاح هذا الحدث، وفي مقدمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، فكل مؤسسة تمثل عنصراً أساسياً في تنظيم هذا الحدث».

وقال مدير السباق بيتر كونيرتون: «كنا متحمسين لحماس المتسابقين الذين سجلوا بالفعل قبل أشهر عدة، ومع بقاء نحو 12 أسبوعاً على يوم السباق نفسه، فإن عملنا كله يدور حول تقديم سباق وبنية تحتية تجذب العدائين النخبة والمتنافسين الهواة على حد سواء، وبفضل شركائنا في مجلس دبي الرياضي والهيئات الحكومية، نحن على المسار الصحيح لحدث آخر لا يُنسى».

ويوفر السباق للعدائين الماراثونيين الفرصة للتنافس جنباً إلى جنب مع نخبة من أفضل العدائين في العالم على طرق مسطحة وسريعة، يمكن أن تمنحهم فرصة لتسجيل أرقام قياسية جديدة وأفضل أرقام شخصية.

وأضاف كونيرتون: «يتمتع ماراثون دبي بمكانة راسخة، حيث يمكن للنخبة الصاعدة أن تترك انطباعاً حقيقياً على مشهد ألعاب القوى، بعد فوز تيغيست في أول مشاركة لها في دبي، ثم استمرارها في هذا الأداء في برلين في وقت لاحق من العام هو مثال لمكانة دبي كوجهة لعرض أفضل العدائين الشباب في هذه الرياضة».

يذكر أن الإثيوبية تيغيست كيتيما سجلت أسرع وقت في أول ظهور لها في الماراثون النسائي على الإطلاق (2:16:07 ساعة) قبل ثمانية أشهر فقط من فوزها في ماراثون برلين في سبتمبر، بينما فاز أديسو جوبينا بسباق الرجال، أيضاً في أول ظهور له في الماراثون (2:05:01 ساعة).

ويحظى ماراثون دبي 2025 بدعم مجلس دبي الرياضي، و«أديداس»، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة آي تي بي الإعلامية، وسوق دبي الحرة، و«بيسلري ووتر»، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي.

سعيد حارب:

. ماراثون دبي يواصل ترسيخ مكانته على أجندة سباقات الجري الدولية منذ ربع قرن وتقديم مواهب جديدة.

بيتر كونيرتون:

. بفضل شركائنا في مجلس دبي الرياضي والهيئات الحكومية، نحن على المسار الصحيح لحدث آخر لا يُنسى.