الامارات | العين يواجه «الإعصار» في «الكأس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق العين عند الساعة 16:55 من مساء اليوم ضيفاً على حتا، في ملعب حمدان بن راشد ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في لقاء يستهدف فيه «الزعيم» تحقيق فوز سهل والخروج من دون إصابات، خصوصاً أنه سيدخل بعدها في سلسلة من التحديات الآسيوية والمحلية والقارية المتتالية أمام الهلال السعودي ودبا الحصن والأهلي المصري.

ويدرك لاعبو العين أهمية احترام خصمهم في مواجهة اليوم، إذ إن المفاجأة دائماً ما تكون حاضرة في مسابقة الكأس، وهو ما حدث في النسخة الماضية، حينما ودع العين من الدور ربع النهائي بخسارته على يد كلباء 1-2، وهو السيناريو الذي يأمل الفريق عدم تكراره في المرحلة الحرجة التي يمر بها حالياً، عقب خسارتين متتاليتين أمام الغرافة القطري في البطولة الآسيوية 2-4، والهزيمة على يد الوحدة 1-2 في بطولة الدوري.

وأكثر ما قد يعزز فرص العين في تحقيق الفوز هو عودة المهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي غاب في الفترة الماضية بداعي الإصابة، وقد أصبح حالياً جاهزاً لقيادة التشكيلة الهجومية للمدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وفي المقابل سيفتقد الفريق جهود صانع الألعاب إليخاندرو كاكو لضيق الوقت بين عودته من مهمته مع منتخب بلاده باراغواي وتوقيت انطلاق المباراة.

وقال مدرب العين كريسبو في تصريحات صحافية إنهم حريصون على الاستمرار في المنافسة حتى نهاياتها، مضيفاً: «نعرف أن علينا أن نستمر، فنحن المرشحون للفوز، لقد حان الوقت أن نثبت أننا مختلفون عن جميع الفرق الأخرى، نعرف أن ضغط المباريات جزء من الجدول، علينا الآن أن نبدأ فترة أخرى صعبة مع تداخل المسابقات المحلية والقارية والعالمية».

وعلى الجانب الآخر، يخطط فريق حتا، ممثل أندية دوري الدرجة الأولى في المسابقة لتكرار انتصاره التاريخي على العين في المسابقة ذاتها، حينما استطاع في نسخة 2003 أن يلحق الهزيمة بـ«الزعيم» بنتيجة 2-1، وعلى الرغم من فارق الإمكانات الفنية التي تصب في مصلحة العين، إلا أن حظوظ «الإعصار» ولو كانت قليلة فإنها تبقى موجودة لتحقيق المفاجأة.

وفي المواجهة الثانية، يستقبل دبا الممثل الآخر لأندية دوري الدرجة الأولى ضيفه بني ياس عند الساعة الثامنة مساءً، في لقاء لا يقبل القسمة على طرفين، إذ يأمل «النواخذة» تحقيق الانتصار للاستمرار في مقارعة أندية دوري المحترفين، حيث كان واحداً منها قبل هبوطه في الموسم قبل الماضي.

في المقابل، سيتوجب على لاعبي فريق بني ياس نسيان الخسارة العريضة 1-5 التي تلقوها على يد شباب الأهلي في بطولة الدوري، حينما يخوضون لقاء اليوم، إذ سيكون الفوز باللقاء والصعود إلى الدور التالي فرصة جيدة لاستعادة الثقة.

وقال مدرب بني ياس، البرتغالي جواو بيدرو سوزا، في مؤتمر صحافي: «تنتظرنا مباراة في بطولة جديدة أمام خصم صعب، وهذه البطولة دائماً ما تكون منافسة مميزة، نحن سنخوض المباراة بتركيز عالٍ ومعنويات مرتفعة، تحضيراتنا كانت مكثفة، والجميع مستعد لتقديم أفضل ما لديه في هذه المباراة».