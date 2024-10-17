الامارات | بيكيه ينضم إلى الساخطين على زيادة عدد المباريات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدافع برشلونة وإسبانيا السابق جيرارد بيكيه، إن الهيئات الحاكمة لكرة القدم يجب ألا تنظم بطولات جديدة، وإن البطولات الأوروبية المحلية يجب أن تقلص عدد الفرق لديها لتخفيف عبء المباريات عن اللاعبين.

وجاءت تصريحات بيكيه، أمس، خلال الأسبوع نفسه الذي تقدم فيه اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا، ورابطة البطولات الأوروبية المحلية، ورابطة الدوري الإسباني، بشكوى مشتركة إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ضد جدول المباريات الدولية الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وقال بيكيه إن إيجاد حل للأمر يعد مسؤولية جميع منظمات كرة القدم.