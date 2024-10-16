تريزيجيه: "شرف ما بعده شرف حمل اسم بلدك"

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، على تحقيق الفوز على موريتانيا بهدف نظيف، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.



واستطاع إبراهيم عادل تسجيل هدف الفوز للفراعنة في المباراة التي لُعبت بالأمس الثلاثاء.

وتحدث محمود حسن تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "في الدقيقة 75 بمباراة القاهرة شعرت بألم، الجهاز الطبي قام معي بكل شيء لكي أكون جاهزًا للمباراة".

وتابع: "أخذت المخاطرة وشاركت وساهمت في الهدف، وشرف ما بعده شرف حمل اسم بلدك واللعب له، ولازم أي لاعب يأتي لمنتخب مصر يعرف أنه قميص ثقيل ولا يستطيع أي شخص تحمله".

وأضاف: "حسام حسن كان يقول لي أن أكون حذر بسبب كون الملعب من النجيل الصناعي، وقلت له أنا معك على دكة البدلاء وجاهز للمشاركة في أي وقت والحمد لله شاركت وساهمت في الهدف".

وأتم لاعب المنتخب المصري تصريحاته: "الشعب الموريتاني طيب جدًا واستقبلونا جيدًا والحمد لله إننا أسعدنا الجهور".

بينما قال حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مباراة موريتانيا عن غياب محمد صلاح: "احترمت رغبة صلاح في عدم اللعب على النجيل الصناعي، وهذا كان أيضًا رغبة الجهاز الطبي لليفربول، لأن صلاح كان يعاني من إصابة خفيفة".

وتابع: "ليفربول خشى من تجدد الإصابة، وقراري كان الحفاظ على صلاح لأنه سيكون مهمًا في الفترات المقبلة، خاصة في تصفيات كأس العالم، واليوم حافظنا على صلاح وكسبنا بدلاءً أدوا بقوة".

وأكمل حسام حسن: "من يعرفني ومن يعرف إبراهيم سيعلم أنني لا أفكر إلا في الفوز، الإعلام المصري لا يتقبل سوى الانتصارات، وهذه طموحاتنا في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا".