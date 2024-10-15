شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود منتخب مصر فى أمم أفريقيا للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود محمد صلاح، قائد فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025 بالمغرب المقبلة للمرة الخامسة في تاريخه، ويسعى لتحقيق اللقب الغائب منذ أكثر من 14 عاما.

وشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 4 نسخ لكأس أمم أفريقيا أعوام 2017 بالجابون و2019 بمصر و2021 بالكاميرون و2023 بكوت ديفوار.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن، حقق فوزا ثمينا على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل الفراعنة رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.