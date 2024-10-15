شكرا لقرائتكم خبر عن سمير محمود عثمان : محمد معروف يستحق إدارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

قال سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق أن محمد معروف يستحق إدارة مباراة الأهلى والزمالك حال وصول الفريقين للمباراة النهائية من بطولة كاس السوبر المصرى.

وأوضح سمير عثمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أتمنى أن يكون التحكيم المصرى ضمن عوامل نجاح بطولة السوبر المحلى بالإمارات ولكني أخشى عند وصول الأهلى والزمالك للمباراة النهائية أن يطالبوا بالإستعانة بالحكام الأجانب ".

وطالب سمير محمود عثمان الحكام أنه لابد من الحكم أن يحب نفسه عند إدارته للمباريات والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر دون النظر إلي اي أمور أخري حتي لا يفقد تركيزه وجميع الحكام الذين تم الأستعانه بهم فى البطولة أصحاب خبرات كبيرة وقادرين على إدارة أكبر المباريات ".

وأختتم سمير محمود عثمان حديثه " أتمنى خوض إنتخابات إتحاد الكرة بكل تأكيد ولكن لم أحسم الموقف حتى الآن وأرفض الحديث عن لجنة الحكام بسبب وجود محمد فاروق حاليا ويعمل بشكل جيد.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بالأمارات من 20 لـ 24 أكتوبر الجاري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فحصل على البطاقة الذهبية.