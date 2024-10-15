شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مشجع من الجالية المصرية يساندون المنتخب الوطنى أمام موريتانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة منتخب مصر وموريتانيا الليلة فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 ، حضور 200 مشجع من الجالية المصرية فى موريتانيا لمساندة وتشجيع الفراعنة فى اللقاء المرتقب.

ويخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة مهمة وحاسمة أمام منتخب موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب. تقام المباراة على ملعب "شيخا ولد بيديا" المغطى بالنجيل الصناعي، وسط تحذيرات للاعبين خوفا من الإصابات.

ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة جميع اللاعبين بـ استثناء محمد صلاح ونبيل عماد دونجا ومصطفى محمد، وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري.

ويدخل منتخب مصر المباراة ويضع نصب عينيه على تحقيق نتيجة إيجابية، سواء الفوز أو التعادل، وهو ما يضمن له انتزاع بطاقة العبور رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب مباشرة.

وأدى منتخب مصر مرانا على ملعب من النجيل الصناعي بالقاهرة قبل السفر إلى نواكشوط، وخاض مرانا وحيدا على ملعب المباراة أمس.

وعقد حسام حسن وجهازه أكثر من جلسة مع اللاعبين للحديث عن مباراة العودة وضرورة التركيز واللعب بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الهدف من المباراة وحسم العبور رسميا للكان، خاصة أن أصحاب الأرض يسعون للثأر ورد الاعتبار بعد الخسارة في القاهرة بثنائية نظيفة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد عيد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وحمدى فتحى وزيزو في الوسط، وتريزيجيه وعمر مرموش وأسامة فيصل في الهجوم.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة الماضي.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.