إسبانيا تنتزع الصدارة بعد الانتصار على الدنمارك

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الإسباني في انتزاع صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره الدنماركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة.

الهدف الوحيد في اللقاء جاء عن طريق مارتن زوبيمندي في الدقيقة 79، ليمنح إسبانيا الفوز والنقاط الثلاث التي رفعت رصيدها إلى 7 نقاط، متفوقة بفارق نقطة واحدة على الدنمارك التي تراجعت إلى المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، تمكن منتخب صربيا من تحقيق فوز مهم على سويسرا بنتيجة 2-0. تقدم الصرب بهدف عن طريق الخطأ سجله لاعب المنتخب السويسري نيكو إلفيدي في مرماه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ثم عزز ألكسندر ميتروفيتش النتيجة بإحراز الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 61.

بهذا الانتصار، رفع المنتخب الصربي رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما بقي منتخب سويسرا بلا نقاط في المركز الأخير.