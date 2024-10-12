هل ينجو كارسلي من انتقادات سقوط إنجلترا أمام اليونان؟

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انتهاء مشوار منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024، أُعلن عن رحيل المدرب جاريث ساوثجيت بعد 8 سنوات من قيادته.

وقد تم تعيين لي كارسلي في منصب المدرب المؤقت. ومع ذلك، لم يحسم الاتحاد الإنجليزي حتى الآن ملف المدرب الجديد بشكل نهائي.

الوضع الحالي

يعاني كارسلي من ضغط كبير بعد الخسارة الأخيرة للمنتخب أمام اليونان، مما أثار الشكوك حول قدرته على قيادة إنجلترا. ورغم ذلك، فإن الاتحاد الإنجليزي ينظر في إمكانية منحه الفرصة لتولي المنصب بشكل دائم، نظرًا لتجربته السابقة كمدرب لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

ومن المتوقع أن يتم تقييم أداء المنتخب تحت قيادة كارسلي بعد المباراة المرتقبة ضد أيرلندا في 17 نوفمبر المقبل. ستؤثر نتائج هذه المباراة بشكل كبير على قرار الاتحاد الإنجليزي بشأن مستقبله.

المرشحين

تتزايد التكهنات حول المدربين الذين قد يتم اعتبارهم كخلفاء محتملين لكارسلي، حيث تضم القائمة أسماء بارزة مثل:

بيب جوارديولا: المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، الذي حقق نجاحات كبيرة مع الفريق.

إيدي هاو: مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي أظهر إمكانيات عالية في تطوير الفرق.

جراهام بوتر: المدرب السابق لتشيلسي، الذي لديه خبرة في العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز.



التحديات المقبلة

سيكون أمام كارسلي تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحاجة إلى إعادة بناء الثقة في الفريق بعد النتائج الأخيرة. ينبغي عليه التركيز على تحسين الأداء والنتائج في المباريات المقبلة، لضمان استمراره في منصبه.

ويظهر أن الاتحاد الإنجليزي أمام مفترق طرق في تحديد مستقبل المدرب، يتطلع الجميع إلى معرفة ما ستسفر عنه المباريات القادمة ومدى قدرة كارسلي على تقديم الأداء الذي يرضي الجماهير الإنجليزية.