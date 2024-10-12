تريزيجيه هداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن برصيد 5 أهداف

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القاهرة - سامية سيد - ما زال محمود حسن تريزيجيه هداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بعدما سجل هدفا في فوز المنتخب على نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

تريزيجيه ما زال هو هداف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن برصيد 5 أهداف، وهو اللاعب الذى يسجل باستمرار في الفترة الأخيرة. كما رفع تريزيجيه رصيده من الأهداف الدولية بقميص منتخب مصر، إلى 21 هدفا حتى الآن.

جاء هدف المنتخب الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين ابعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطيء قابلها تريزيجيه بتسديدة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من محمد حمدي من جهة اليسار قابلها محمد صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

بهذه النتيجة، عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.