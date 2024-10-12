شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يهزمن فلاورز البنيني فى بطولة أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 10:51 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 33-20 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فريقي فلاورز البنيني، وأوتوهو الكونغولي.

وتضم قائمة سيدات اليد كلًّا من:

نصرة عيد - شهد الشواربي - منة الله سيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - سمارا ڤييرا - ڤييرا نجونجا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - إسراء السيد - جهاد وائل - نوال خليل - آلاء صابر - ليلى حماد - كنزي حاتم.