شكرا لقرائتكم خبر عن رزان وليد عبد السلام تحصد الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصدت رزان وليد عبد السلام لاعبة نادى الكرمه علي الميدالية الذهبية ، في بطولة كأس مصر للجمباز تحت 9 سنوات، والتى أقيمت بصالة وزارة الشباب و الرياضة بمدينة 6 اكتوبر.

وتعد الميدالية التي حصلت عليها رزان وليد هى الذهبية الثالثة لها خلال الموسم.

وحصلت كل من مايا مدحت وداليدا محمد، على الميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة كأس مصر مواليد 2016، في حين حققت كل من رقية علي ومايا محمد وسلمى رامي وعاليه محمد الميدالية الفضية.

ويتكون الجهاز الفني المشرف على تدريب نادي الكرمه من مصطفى ضياء مدرب الفريق والدكتور مصطفى الشحات المدير الفني والدكتور أسامه الحباك رئيس الجهاز الفني بالفريق.

كما بذل كلا من علي خاطر مدير عام النادي ومهاب سعيد مدير النشاط الرياضي مجهودا كبيراً من اجل توفير الأدوات وتهيئة الاجواء للاعبات الفريق من اجل تقديم اداء جيد وحصد الميداليات.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين ساندوا ودعموا اللاعبات من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني وادارة النادي على جهودهم الكبيرة مع اللاعبات وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.



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