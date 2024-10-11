شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2008 يتعادل 1-1 في الودية الثانية أمام روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة احمد الكاس ، في المباراة الودية الثانية أمام روسيا بهدف لكل فريق في اطار الاستعداد لتصفيات امم أفريقيا.

ضم التشكيل كل من عمر عبد العزيز في حراسة المرمي ، حمزة الدجوي ومحمد بنداري وياسين ياسر وآدم محمد وعمر العدوي وابراهيم زهير وعلي بسيوني وأنس رشدي وكريم جمعة وعبد العزيز الزغبي .

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.