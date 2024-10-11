شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 في الودية الثانية أمام روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا الودية الثانية التي تقام في السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

يضم التشكيل كل من خالد السيد في حراسة المرمي ، ياسين عاطف وعمرو خالد ومحمد رأفت وابراهيم عبد الفتاح ويوسف صابر وماهر خالد ومصطفي سامي وادهم احمد وحسام عاشور واحمد رأفت .

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا إعلاميا و د ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.