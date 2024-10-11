الامارات | النصر ضيفاً على شباب الأهلي في «كأس اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق النصر لكرة اليد، عند الخامسة من عصر اليوم، ضيفاً على شباب الأهلي، لحساب الجولة الثالثة من منافسات «كأس اليد»، ويتطلع أصحاب الضيافة لتحقيق انتصارهم الثاني توالياً، وملاحقة صدارة الترتيب العام التي يتشاركها فريقا مليحة والشارقة برصيد ست نقاط، فيما يتطلع النصر لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مليحة بفارق هدف وحيد (25-26)، بعد أن استهل «العميد» مشواره في البطولة بالفوز على الوحدة (28-19).

كما تشهد الجولة ذاتها في السابعة مساءً لقاء الوحدة ومضيفه دبا الحصن.

ويبحث دبا الحصن عن انتصارٍ يبعده عن المركز الأخير الموجود فيه برصيد نقطة واحدة، فيما يرغب الوحدة في فوزٍ أول يضمن له فض الشراكة التي تجمعه مع الوصل برصيد النقطتين لكل منهما.