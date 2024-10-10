نجم الأهلي السابق: الأحمر لن يخسر بطولتين بشكل متتالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، إن بطولة السوبر الإفريقي التي خسره الأحمر في الأيام الماضية، لن تتكرر مرة أخرى، والأحمر سيعوض في بطولة السوبر المصري المقبلة.

وأضاف ربيع ياسين، في تصريحات إذاعية، أن السوبر الإفريقي في النهاية بطولة، لكن لا يمكن خسارة لقبين متتاليين للأحمر.

وأكمل: "الكل كان يتوقع فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي، لذلك جاءت الأزمة والانتقادات، والزمالك استحق الفوز في النهاية، وكان الأفضل في المباراة".

وأوضح: "ابتعاد بعض لاعبي الأهلي عن مستواهم كان سببا لخسارة السوبر الإفريقي، ومينفعش الأحمر يخسر بطولتين ورا بعض ومحمد رمضان لديه قدرات إدارية ولديه تفكير عالي وقدرات مميزة وهو قيمة كبيرة ستفيد النادي الأهلي".

وتابع: "النادي الأهلي دائمًا ما يمرض لكنه لا يموت، و خسارة السوبر الإفريقي ليست النهاية، وهي مجرد بطولة، والفريق سيستعيد توازنه خلال الفترة المقبلة".

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