القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025

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يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراتيه أمام موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تقام الأولى بإستاد القاهرة، والثانية على ملعب المنافس.

موعد مباراة مصر و موريتانيا

يلتقى المنتخب الوطنى مع موريتانيا في مباراتين، تقام الأولى يوم 11 أكتوبر، بينما تقام المباراة الثانية يوم 15 من نفس الشهر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر و موريتانيا

تنقل مباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس فضائيا بالإضافة إلي قناة أون تايم سبورتس علي التردد الأرضي.



قائمة منتخب مصر

تضم القائمة كلا من "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".

نتائج منتخب مصر في التصفيات الأفريقية

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

