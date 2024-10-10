الامارات | دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي شريك استراتيجي لـ «قمّة تأثير الرياضة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقد شراكة استراتيجية مع «قمّة تأثير الرياضة»، التي ستنعقد في منتجع أتلانتس النخلة في دبي يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، والرياضيين، والأكاديميين، والمختصين في مجال الاستدامة، لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية الحالية، كما ستسلط الضوء على الدور المحوري للرياضة في تعزيز الاستدامة ورفاهية المجتمعات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة أحمد الخاجة: «سعداء بهذه الشراكة مع قمّة تأثير الرياضة، لدعم توجّه دبي نحو تعزيز أسلوب حياة نشط وصحّي بين سكان وزوّار المدينة، لجعلهم أكثر صحة وسعادة، كما تمثّل الرياضة حافزاً رئيساً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ونحن ملتزمون العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لإحداث تغييرات إيجابية عبر تطوير الرياضة».

من جهته، قال لاعب الكريكيت السابق المؤسس المشارك لقمة تأثير الرياضة شون موريس: «فخورون بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث تتماشى رؤيتهم نحو الاستدامة ورفاهية المجتمع مع أهداف قمة تأثير الرياضة.. معاً، نسعى لإلهام العالم نحو تغيير إيجابي من خلال قوة الرياضة، وجعل دبي وجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة والمستدامة».