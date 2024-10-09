شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي: أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية.. وهدفنا الحفاظ على بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق ‏يستعد بقوة لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب‎.‎

‎وقال محمد إبراهيم: «أغلقنا تماما صفحة كأس العالم واحتفالات البرونزية ونركز ‏حاليا على بطولة إفريقيا للأندية والحفاظ على اللقب، وفضلنا السفر قبل أربعة أيام ‏من بداية البطولة للدخول في الأجواء والاستعداد جيدا‎».‎

‎وأضاف: تمكنت من تقديم أداء جيد في مواجهة برشلونة ولكنها مباراة وانتهت ‏وتركيزي حاليا على بطولة إفريقيا، وأقاتل لكي أقدم كل جهدي لمساعدة الفريق في ‏التتويج باللقب‎.‎

‎‏‎وتابع: بالتأكيد جميع الفرق ستسعى لهزيمة حامل اللقب وثالث العالم، ونحن نحترم ‏جميع الفرق، ومستعدون لمواجهة الجميع وهدفنا هو التتويج بكل البطولات في ‏الموسم الحالي‎.‎

‎وواصل: الجهاز الفني وضع لنا برنامجا خاصا يعتمد على التدريبات الاستشفائية ‏للتخلص من الإجهاد قبل بداية البطولة، حيث لم نحصل على راحة عقب نهاية ‏كأس العالم للأندية‎.‎

واختتم: أشكر جماهير الأهلي على دعمها للفريق ومساندتنا وسنبذل كل جهدنا ‏للتتويج بكل البطولات.‏