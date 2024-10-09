اخبار الرياضه

حارس الأهلي: أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية.. وهدفنا الحفاظ على بطولة أفريقيا لليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي: أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية.. وهدفنا الحفاظ على بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 05:34 م

أكد محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق ‏يستعد بقوة لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب‎.‎

‎وقال محمد إبراهيم: «أغلقنا تماما صفحة كأس العالم واحتفالات البرونزية ونركز ‏حاليا على بطولة إفريقيا للأندية والحفاظ على اللقب، وفضلنا السفر قبل أربعة أيام ‏من بداية البطولة للدخول في الأجواء والاستعداد جيدا‎».‎

‎وأضاف: تمكنت من تقديم أداء جيد في مواجهة ولكنها مباراة وانتهت ‏وتركيزي حاليا على بطولة إفريقيا، وأقاتل لكي أقدم كل جهدي لمساعدة الفريق في ‏التتويج باللقب‎.‎

‎‏‎وتابع: بالتأكيد جميع الفرق ستسعى لهزيمة حامل اللقب وثالث العالم، ونحن نحترم ‏جميع الفرق، ومستعدون لمواجهة الجميع وهدفنا هو التتويج بكل البطولات في ‏الموسم الحالي‎.‎

‎وواصل: الجهاز الفني وضع لنا برنامجا خاصا يعتمد على التدريبات الاستشفائية ‏للتخلص من الإجهاد قبل بداية البطولة، حيث لم نحصل على راحة عقب نهاية ‏كأس العالم للأندية‎.‎

واختتم: أشكر جماهير الأهلي على دعمها للفريق ومساندتنا وسنبذل كل جهدنا ‏للتتويج بكل البطولات.‏

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا