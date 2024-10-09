شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي: أغلقنا صفحة كأس العالم للأندية.. وهدفنا الحفاظ على بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأربعاء، 09 أكتوبر 2024 05:34 م
أكد محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق يستعد بقوة لبطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بمدينة العيون بالمغرب.
وقال محمد إبراهيم: «أغلقنا تماما صفحة كأس العالم واحتفالات البرونزية ونركز حاليا على بطولة إفريقيا للأندية والحفاظ على اللقب، وفضلنا السفر قبل أربعة أيام من بداية البطولة للدخول في الأجواء والاستعداد جيدا».
وأضاف: تمكنت من تقديم أداء جيد في مواجهة برشلونة ولكنها مباراة وانتهت وتركيزي حاليا على بطولة إفريقيا، وأقاتل لكي أقدم كل جهدي لمساعدة الفريق في التتويج باللقب.
وتابع: بالتأكيد جميع الفرق ستسعى لهزيمة حامل اللقب وثالث العالم، ونحن نحترم جميع الفرق، ومستعدون لمواجهة الجميع وهدفنا هو التتويج بكل البطولات في الموسم الحالي.
وواصل: الجهاز الفني وضع لنا برنامجا خاصا يعتمد على التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد قبل بداية البطولة، حيث لم نحصل على راحة عقب نهاية كأس العالم للأندية.
واختتم: أشكر جماهير الأهلي على دعمها للفريق ومساندتنا وسنبذل كل جهدنا للتتويج بكل البطولات.
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