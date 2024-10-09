شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين 2007 يخسر أمام روسيا 2-1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب منتخب مصر مواليد 2007 أمام نظيره المنتخب الروسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الدورة الودية للشباب والناشئين التي يستضيفها اتحاد الكرة في الإسكندرية.

تقدم المنتخب الروسي بهدفين في الشوط الثاني، وقلص النتيجة إياد مدحت لاعب شباب الفراعنة من ضربة جزاء.

وضم تشكيل المنتخب الذى أعلنه أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، كل من، إياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض وإياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود أيمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

وأعلنت قناة اون تايم سبورتس إذاعة مباراتي منتخب مصر مواليد 2007 و2008 مع روسيا في نفس المرحلة السنية اليوم الأربعاء .