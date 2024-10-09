شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة فى نسختها التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح بطولة مصر الدولية في نسختها التاسعة والمقرر إقامتها في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ثم استعراض طابور العرض للفرق المشاركة ثم كلمات للسادة الضيوف.

وحضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري بقيادة الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين، والدكتور عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية.

وأهدى الدكتور علي حسب الله درع الاتحاد المصري لرئيس اللجنة البارالمبية على هامش حفل الافتتاح تقديرا منه لدور اللجنة البارالمبية والنجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة في بارالمبياد باريس الماضية، إضافة إلى دعم اتحاد اللعبة خلال الفترة السابقة.

ومن جانبه قال الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري الريشة الطائرة: "أتقدم بخالص الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري للعبة، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الذين سيشاركون ليستمتعون بهذه البطولة".

وأضاف أن البطولة تحظى باهتمام كبير، حيث إنها تشهد منافسة قوية وشرسة للغاية بين اللاعبين طمعًا في الحصول على النقاط الخاصة بها لاسيما أنها من البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة 182 لاعب ولاعبة من 27 دولة وهى: موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وكان الدكتور علي حسب الله رئيس اتحاد الريشة الطائرة قد أعلن عن مجموع جوائز البطولة والذي يقدر بحوالي 10 آلف دولار ستكون موزعة على أبطال المسابقات سواء "فردي رجال - فردي سيدات - زوجي رجال - زوجي سيدات - زوجي مختلط".