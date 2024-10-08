بطولة إيطاليا: إيقاف هيرنانديز مدافع ميلان لمباراتين

الرياص - اسماء السيد - روما : أوقف الفرنسي الدولي تيو هيرنانديز ظهير ميلان، مبارتين الثلاثاء بعد طرده خلال خسارة فريقه أمام فيورنتينا الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة التأديبية في رابطة الدوري أن اللاعب "وجّه تعليقات مهينة للغاية تجاه الحكم عدة مرات وبطريقة غير محترمة في نهاية المباراة".

وأشهر الحكم بطاقة حمراء للفرنسي الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد نهاية المباراة مباشرة، بعد طرد مدرب فيورنتينا رافاييلي بالادينو في الدقيقة 85.

وكان المدرب البرتغالي الغاضب باولو فونسيكا قال للصحافيين إنه كان من المفترض أن يُسدد الأميركي كريستان بوليسيك ركلة الجزاء، لكن هيرنانديز أخذ الكرة لتسديدها في محاولة تسجيل هدف في عيد ميلاده الـ27.

وحصل ميلان على ركلة جزاء ثانية سددها الإنكليزي تامي أبراهام في الدقيقة 56، لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا تصدى لها بعد الأولى.

وسيغيب هيرنانديز الذي كان يحمل شارة القيادة الأحد، عن مباراتين أمام أودينيزي في سان سيرو في 19 تشرين الأول/أكتوبر وبولونيا خارج الديار بعدها بأسبوع.

ويحتل "روسونيري" المركز السادس في الدوري بفارق خمس نقاط عن نابولي المتصدر.