إيجاريا لاعب ليفربول السابق يصل القاهرة للانضمام للزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل إلى القاهرة منذ قليل الإنجليزي أوفاي إيجاريا، تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يخضع إيجاريا للكشف الطبي في نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، قبل نزوله للتدريبات.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، خضوع اللاعب للاختبار في الزمالك لفترة قبل التعاقد معه رسميا، نظرا لبعده عن الملعب لفترة طويلة.

ولعب أوفاي إيجاريا، في نادي ليفربول من قبل، وزامل محمد صلاح، وأخر محطات اللاعب في الملاعب الإنجليزية، كانت في نادي ريدينج الموسم الماضي.