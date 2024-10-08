أندريس إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم.. رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة، اعتزاله النهائي لكرة القدم عبر فيديو مؤثر نشره على حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.





ظهر إنييستا في الفيديو متأثرًا بشكل واضح، واكتفى بقول كلمات قليلة تلخص مشاعره بعد نهاية مسيرته العظيمة: "بالنسبة لي، كرة القدم كانت كل شيء".

امتد الفيديو، الذي يبلغ مدته دقيقتين و20 ثانية، ليتضمن لقطات مع جميع المدربين الذين عمل معهم إنييستا خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الإسباني. ومن بين هؤلاء المدربين كان بيب جوارديولا، الذي لعب دورًا كبيرًا في صعود إنييستا كواحد من أفضل لاعبي العالم.

تذكر جوارديولا لحظة مهمة عندما كانت البداية صعبة مع البارسا، حيث قال: "أن يكون لديك أحد أهم لاعبي الفريق مثل أندريس، وفي تلك اللحظة التي كنا فيها على وشك الهبوط، يأتي إليك ويقول: بيب، نحن نسير في الطريق الصحيح، الناس سعداء وسيكون الأمر جيدًا. ذلك منحني دفعة للاستمرار، وسأكون دائمًا ممتنًا له".

كما علق لويس إنريكي على تأثير إنييستا، مشيرًا إلى أنه يعكس ما شعر به عندما كان يلعب في طفولته.

وذكر: "إنييستا يعكس ما كنا نشعر به عندما كنا أطفالًا نلعب في الشارع، وكانت والدتك تناديك في الليل عندما لم تعد ترى الكرة".

من جهته، أشاد لويس فان جال بتواضع إنييستا وشخصيته كلاعب، حيث قال: "كان دائمًا متواضعًا جدًا. لم يكن اللاعب صاحب اللياقة البدنية الأفضل، لكنه كان دائمًا يفكر في كرة القدم".

