انشيلوتي يرفض التعاقد مع لاعب بديلا لكارفاخال

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت مصادر صحفية اسبانية ان المدير الفني لفريق ريال مدريد الايطالي كارلو انشيلوتي يرفض بشكل قاطع التعاقد مع اي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليحل محل الظهير الايمن داني كارفاخال الذي سيغيب لنهاية الموسم بسبب تعرضه للاصابة في مباراة ريال مدريد الاخيرة في الدوري الاسباني .

وكان نادي ريال مدريد قد اعلن عن اصابة داني كافاخال بقطع في الرباط الصليبي لركبته الى جانب قطع في الغضروف وايضا قطع في وتر اخيلس وهو ما يعني ان النجم الاسباني سيغيب ربما لمدة عام كامل عن مباريات فريق ريال مدريد والمنتخب الاسباني .

وقالت صحيفة اس الاسبانية ان كارلو انشيلوتي لا يرى اي داعي للتعجل في التعاقد مع لاعب جديد مؤكدا لادارة الريال ان فترة الانتقالات الشتوية لن تشهد وجود لاعب مميز يستحق الانضمام لريال مدريد .

وقالت صحيفة أس الاسبانية ان كارلو انشيلوتي يرى ان الاعب الاسباني لوكاس فاسكيز يستطيع سد العجز في مركز الظهير الايمن الى جانب المدافع البرازيلي ايدير ميليتاو الذي سيكون بديلا له في اي وقت مؤكدا ان لوكاس فاسكيز يظهر بمستوى متميز في اي وقت يشارك فيه .