ديوران يجدد تعاقده مع استون فيلا حتى 2030

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي استون فيلا الانجليزي تجديد التعاقد مع مهاجمه جون ديوران لمدة خمس سنوات جديدة لينتهي التعاقد بنهاية موسم 2029 / 2030 .

وكان جون ديوران قد برز بقوة خلال مباريات الدوري الانجليزي الممتاز خلال هذا الموسم بعدما نجح ان يضع اسمه كأحد افضل البدائل في الدوري الانجليزي بعدما نجح في تسجيل اربعة اهداف في الدوري الانجليزي بالاضافة الى تسجيل هدف الفوز التاريخي لاستون فيلا في شباك بايرن ميونخ الالماني ليثبت جون ديوران وجوده داخل استون فيلا بعد عام واحد فقط من التعاقد مع النادي الانجليزي قادما من نادي شيكاجو فايرز من الدوري الامريكي .

وقال نادي استون فيلا الانجليزي في بيان رسمي ان المهاجم الكولومبي الشاب - 20 سنة - وقع على تعاقد جديد مع النادي ليستمر في قلعة الفيلانز حتى عام 2030 .

وكان الكثير من الشائعات قد تحدثت قبل انطلاق الموسم عن انتقال جون ديوران خارج استون فيلا وكان نادي برشلونة الاسباني احد المرشحين لضم الاعب لولا عدم قدرة برشلونة على اتمام الصفقة بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي الكاتالوني .