الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي ينتقل إلى مستوى المحترفين في تطوير المدربين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد كرة القدم الإماراتي، اليوم الاثنين، بأنه انتقل من المستوى (A) إلى (المحترفين) في مجال التعليم وتطوير المدربين، بعدما كان قد نال سابقاً استقلالية التعليم من الاتحاد القاري التي أتاحت له التنظيم الذاتي لدورات تدريب مدربي كرة القدم، لنيل شهادتي دبلوم (‏A - B).

وقال الاتحاد في بيان صحافي أمس: «كما نال استقلالية التعليم لدورتي دبلوم مدربي حراس المرمى للمستويين التأسيسي والمتقدم في نوفمبر 2022، وذلك وفقاً لمتطلبات ومعايير الاتحاد الآسيوي، وبمناهج تعليمية تتناسب مع الأمور والمتطلبات التدريبية في الدولة».

وأعلن الاتحاد أيضاً أنه نال عضوية الفئة الذهبية في ميثاق الواعدين في الاتحاد الآسيوي، بعد موافقة مجموعة عمل قطاع الواعدين القاري خلال اجتماعها الأخير.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بطلب العضوية الذهبية لميثاق الواعدين في الاتحاد الآسيوي، الذي يولي أهمية كبرى لجذب الصغار لممارسة كرة القدم وتنمية حبهم لهذه الرياضة وتكثيف تنظيم المسابقات الكروية الخاصة بفئة الواعدين وتعزيز مجتمع حيوي لهذا القطاع المهم.