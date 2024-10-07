شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يكشف موقفه من قرار الأهلي بعرض أحمد قندوسي للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، إن عرض أحمد قندوسي للبيع طبيعي، واللاعب أخطأ خطأ كبير وتم جره وراء حرب الوكلاء حتى لو مرتبط بالوكيل.

وأضاف ميدو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن لا يمكنك أن تدخل الخناقة واترك وكيلك لها، وقندوسي لم يترك للأهلي فرصة أو مساحة أن يأخذ عكس هذا القرار.

واختتم ميدو: عرض لاعب للبيع على الملأ هو خسارة، و الأهلي تضرر من القرار ماديًا لكن القرار يأتي من أجل بناء مبادئ وهو قرار سليم 100%.

وانتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي، وقررت إدارة الكرة ما يلي:-

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

كان قندوسي قد كشف أن الأهلي فرض وكلاء بأعينهم في صفقة التفاوض مع مواطنه زين الدين بلعيد، وهو ما تسبب في فشل المفاوضات مع اللاعب وعدم قدومه إلى الجزيرة وفضل الخروج للاحتراف في أوروبا.