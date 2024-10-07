أحدث 8 صور لإمام عاشور في صالة الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كثف لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، استعداداته لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.

ونشر عاشور مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام على خاصية "ستوري"، وظهر فيه يتمرن في صالة جيم، بعد التدريبات الخاصة للاعبي النادي الأهلي.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد 20 أكتوبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر.

الجدير بالذكر أن إمام عاشور شارك في خسارة النادي الأهلي من الزمالك بركلات الترجيح في كأس السوبر الإفريقي.

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