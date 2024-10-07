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"التحالف الوطني": القيادة السياسية تُثمن جهود المجتمع المدني في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):
قالت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، السفيرة نبيلة مكرم، إنه تم توقيع بروتوكول للتعاون مع مؤسسة مواني دبي الخيرية؛ للتعاون في المجالات الخيرية وخدمة الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت مكرم، في لقاء مع قناة (إكسترا نيوز) اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية تثمن خدمة المجتمع المدني وجهوده لمؤازرة الجهود الرسمية للدولة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن البروتوكول بداية لكثير من المشروعات للتحالف والمؤسسة الإماراتية للدخول في مجالات التعليم والصحة والمرأة والتمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن المؤسسات العاملة تحت مظلة التحالف الوطني شاركت في المساعدات الإنسانية لغزة ومبادرة "إيد واحدة" التي أعلنها التحالف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر و"حياة كريمة" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجات، وانطلقت تلك الحملة بقوة كبيرة بمشاركة عدد من المؤسسات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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