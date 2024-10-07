شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصطدم بإنيمبا النيجيري في الجولة الأولى بمجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مواعيد مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع النادي المصري ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويلتقي المصري في الجولة الأولى مع إنيمبا النيجري في مصر، خلال الفترة إحدى يومي 27 أو 26 نوفمبر المقبل وجاءت مواعيد مباريات المصري كالتالي:

الجولة الأولى: المصري وأنيمبا النيجيري " 27 ـ 26 نوفمبر" في مصر

الجولة الثانية: بلاك بولز الموزمبيقي والمصري " 6 – 8 ديسمبر" في موزمبيق

الجولة الثالثة: الزمالك والمصري " 13 – 15 ديسمبر" في مصر

الجولة الرابعة: المصري والزمالك "3 – 5 يناير" في مصر

الجولة الخامسة: إنيمبا والمصري "10 – 12 يناير "في نيجيريا

الجولة السادسة: المصري وبلاك بولز "17 – 19 يناير" في مصر

ويمثل الكرة المصرية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية خلال منافسات النسخة الحالية، ناديا الزمالك "حامل اللقب" والمصري البورسعيدي.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد الفوز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب المصري على الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3 بعد الخسارة ذهابًا 2-3 ثم الفوز إيابًا 3-2.