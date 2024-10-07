أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 10 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 10 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها كولر يحاضر لاعبى الأهلى، استعدادا للسوبر المحلى وتنفيذ الجوانب الخططية فى تدريبات الكرة، وإدارى المصرى يحضر مراسم قرعة مجموعات الكونفدرالية غدا فى مقر الكاف.

مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. وتنفيذ الجوانب الخططية فى تدريبات الكرة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات العربية خلال الشهر الجاري.

إدارى المصرى يحضر مراسم قرعة مجموعات الكونفدرالية غدا فى مقر الكاف

تُجرى في الواحدة ظهر غد الإثنين بتوقيت القاهرة قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بمشاركة فريق المصري والذي جاء ضمن فرق المستوى الثاني حسب تصنيف لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للفرق الستة عشر المتأهلة لهذا الدور، ومن المقرر أن يحضر محمد العويلي إداري النادي المصري مراسم اجراءات تلك القرعة.

شاهد.. أهداف لا تصد ولا ترد فى الدورى المصرى الموسم الماضى

شهد الموسم الماضى فى بطولة الدورى الذى توج بها النادى الأهلى، العديد من الأهداف الصاروخية التى لا تصد ولا ترد خلال مباريات الموسم الماضى.

غياب زيزو ودونجا وناصر ماهر وعواد عن تدريبات الزمالك

غاب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ومحمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

الإسماعيلى يتدرب على فترتين استعدادا للدورى فى الموسم الجديد

قرر حمد إبراهيم المدير الفنى لنادى الإسماعيلى، التدريب صباحا ومساءً لتجهيز اللاعبين بشكل قوة استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق فى نهاية شهر أكتوبر الحالى.

على ماهر يقود أول مران للمصرى بعد العودة من المغرب.. صور

خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد، مرانه على استاد الكلية الحربية، تحت قيادة المدير الفني للفريق علي ماهر، بعد عودته مساء أمس السبت، إلى القاهرة، قادمًا من المغرب بعد حضوره المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للرخصة التدريبية الدولية برو التي تقام تحت رعاية الكاف.

منتخب مصر 2008 يختتم تدريباته استعدادًا لودية الكويت غدًا بحضور عامر حسين

اختتم منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تدريباته باستاد جامعة الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الكويت وديًا في تمام الثامنة مساء غدٍ الإثنين باستاد الإسكندرية في إطار برنامج الاعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل.

الزمالك يجهز لطلب تعديل موعد مواجهة بيراميدز فى كأس السوبر المصرى

يدرس مسئولو نادى الزمالك، تقديم طلب رسمى لاتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصرى فى الإمارات، من أجل المطالبة بتعديل موعد مواجهة بيراميدز فى الجولة الأولى من البطولة.

جوميز يعقد جلسة مدافع الزمالك الجديد بعد نهاية المران استعدادًا للسوبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الغيني جيفرسون كوستا مدافع الفريق، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

سموحة يسابق الزمن لحل أزمة القيد وسداد المديونيات

يسابق مسئولو نادي سموحة الزمن لحل أزمة إيقاف القيد والتي تمنعه من قيد لاعبيه الجدد لتأخره في سداد مستحقات نادي المقاولون العرب وعدم تسديد مديونيات سابقة.

مهند مجدي رئيسًا لبعثة يد الأهلي للمشاركة في بطولة أفريقيا بالمغرب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة كرة اليد "رجال وسيدات" المتوجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة العيون خلال الفترة من 8 - 20 أكتوبر الجاري.

الزمالك يترقب وصول الانجليزى أوفى إيجاريا للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام الصفقة

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، للخضوع للكشف الطبى قبل اتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

رسائل تحفيزية من جوزيه جوميز فى جلسته مع لاعبى الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصرى.