الأهلي يُخطر إمام عاشور بعدم التدرب خارج النادي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة توجيه إدارة الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي ، إخطار للاعب الوسط إمام عاشور بعدم التدرب خارج النادي حتى بعد انتهاء تدريباته الأساسية مع الجهاز الفني رفقة بقية اللاعبين.

وواصل شبانة خلال حديثه ببرنامجه الفصائي اليوم الأحد : الأهلي اخطر إمام عاشور بعدم التدرب خارج النادي الأهلي، خصوصا بعد تداول فيديوهات مع مدرب أحمال بيراميدز، وهو ما يعطي انطباع بأنه افضل من الموجودين في الأهلي، إمام يعيش حالة ارتباك واضحة مؤخرًا، واللاعب دخل في العديد من المشكلات مؤخرا ويحتاج وقفة مع نفسه".

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل استعداداته لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات العربية خلال الشهر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، الذي اشتمل على جزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح البرنامج التدريبي والتركيز على تحديات المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.