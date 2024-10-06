شبانة: الأهلي وقف جديًا مع تصريحات قندوسي .. وأمير توفيق لن يكمل مسيرته في إدارة التعاقدات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد قندوسي سوف يُحاسب على ما ذكره في أحد البرامج التليفزيونية، والأهلي لديه مدرسة خاصة بأن أي أزمة يتم مناقشتها داخل أروقة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان على اللاعب أن يتحدث مع مسئولي النادي في أي شئ، ويقدم شكوى مكتوبة ويطلب التحقيق.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أمير توفيق لن يُكمل عمله في الأهلي كمدير للتعاقدات، لكن أحمد قندوسي سوف يحاسب بشكل قوي، وفي حالة الإدانة لن يكمل في النادي الأهلي، وحال التبرئة سوف يتم توقيع عقوبة مالية ضده".

وأضاف: "بأي حال من الأحوال، فـأن أمير توفيق لن يكمل عمله في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، وهذا قرار من الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي".

وواصل: "رمضان عقد جلسة مع مارسيل كولر في حضور الخطيب، والمدرب لم يفتعل أي مشكلة بشأن تعيين المدير الرياضي، واستسلم كولر للأمر الواقع".