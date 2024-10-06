اخبار الرياضه

مرموش يعزز صدارته في جدول هدافين الدوري الألماني وكين يخرج مصابا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - عزز عمر مرموش نجم فرانكفورت صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني وسط منافسته القوية مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ.

سجل مرموش هدفين في شباك بايرن ميونخ ليصل إلى الهدف الثامن له في الدوري الألماني هذا الموسم فيما لم ينجح كين في تسجيل أي هدف خلال المباراة.

وسع مرموش الفارق بينه وبين هاري كين إلى 3 أهداف الذي سجل 5، ليواصل النجم الدولي تفوقه على المهاجم الإنجليزي.
وشهدت المباراة خروج هاري كين مصابا خلال المباراة بين فرانكفورت وبايرن ميونخ في الدقيقة 72.

ورفع بايرن ميونخ بعد التعادل مع رفقاء عمر مرموش رصيده إلى 14 نقطة في صدارة جدول الدوري الألماني بالتساوي مع لايبزيج فيما يأتي خلفهم فرانكفورت بفارق نقطة.
وكان مرموش سجل من قبل في شباك بايرن ميونخ، في لقاء الدور الأول للدوري الألماني خلال الموسم الماضي، يوم 12 سبتمبر2023.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا