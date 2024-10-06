لعب مع أرسنال وليفربول.. من هو أوفي إيجاريا صفقة الزمالك المنتظرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اقترب الجناح الإنجليزي، أوفي إيجاريا، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أنه من المقرر وصول اللاعب خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحص الطبي استعدادا للانضمام للزمالك.

من هو أوفي إيجاريا صفقة الزمالك

بدأ اللاعب الإنجليزي مسيرته الكروية من فريق شباب أرسنال في موسم 2014/15، وفي نفس العام انتقل إلى ليفربول تحت 18 عاما.

وتم تصعيده إلى الفريق الأول للريدز في موسم 2016/17، وبعدها خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع سندرلاند في عام 2018، ورينجرز الإنجليزي 2019.

وانتقل إلى ريدنج آخر موسم 2019 حتى قرر النادي الإنجليزي شراءه نهائيا من ليفربول في موسم 2020/21، ورحل بعدها بـ 3 سنوات، وظل دون نادي حتى الآن.

يُجيد اللاعب صاحب الـ26 عاما اللعب في العديد من المراكز منها، وينج شمال ويمين، وخط الوسط وصالع الألعاب.

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